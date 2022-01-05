Екатеринбург, 5 января, 2022, 10:06 — ИА Регнум. В Екатеринбурге на улице Фронтовых Бригад горит колерный цех. Площадь пожара достигает 1000 кв. метров, сообщает пресс-служба свердловского управления МЧС.

Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области Крупный пожар на улице Фронтовых бригад в Екатеринбурге

В тушении огня задействованы 45 человек и 14 единиц техники. Из ангара пожарные эвакуировали шесть баллонов с кислородом и ацетиленом. Эвакуируют и находящийся внутри автотранспорт.

Тушение осложняется большой горючей загрузкой. А опасность для пожарных создают раздающиеся внутри хлопки. Людям приходится работать с безопасного расстояния.