Берлин, 5 января, 2022, 09:53 — ИА Регнум. Немецкая автомобилестроительная компания Mercedes объявила отзыв более 800 тысяч автомобилей из-за возможной технической неисправности. Об этом пишет газета Bild.

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Издание ссылается на письмо, которое компания Mercedes разослала своим клиентам в декабре 2021 года. В письме говорится, что в ряде моделей Mercedes может быть неисправен насос охлаждающей жидкости. При определённом стечение обстоятельств эта неисправность может привести к возгоранию.

Проблема затрагивает более 800 тысяч автомобилей, выпущенных в 2017 году с января по октябрь. В частности, под отзыв попадают модели классов С, Е и S и дизельные авто GLC, GLE и GLS.

Отмечается, что в Mercedes ещё не назначили дату, в которые владельцы попавших под отзыв авто могут обратиться в сервисные центры. Это связано с недостатком запасных частей из-за проблем с поставками.