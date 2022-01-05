5 января 2022 | Время чтения 5 мин

Станислав Стремидловский, , 12:59 — REGNUM



Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

В эту субботу, 8 декабря, спикер Сената Польши Томаш Гродзкий отправится с двухдневным визитом в Ватикан, сообщает Katolicka Agencja Informacyjna. Запланирована обширная программа. Гродзкий возложит цветы к могиле папы Иоанна Павла II и встретится с журналистами на площади Пия XII в Ватикане. Затем он посетит малую базилику Санта-Мария-ин-Трастевере, расположенную на правом берегу реки Тибр, где возложит цветы под недавно отреставрированной мемориальной доской, посвященной блаженному кардиналу Стефану Вышинскому, титулярной церковью которого была именно эта святыня. Но главным событием визита спикера станет его встреча с папой Римским Франциском.

Эта аудиенция имеет серьезное значение для польской политики. Сенат Польши, верхняя палата парламента, не обладает значимыми полномочиями по сравнению с Сеймом. Равно как самого Гродзкого нельзя назвать защитником интересов Католической церкви в Польше. Он представляет оппозиционную партию «Гражданская платформа» (РО), чьи отношения с религией можно назвать сложными. Конечно, есть архиереи, которые симпатизируют ей, но правящая коалиция во главе с партией «Право и Справедливость» (PiS) пользуется большей популярностью у католиков, особенно консервативных. Религиозная тематика периодически становится поводом для обмена ударами между политиками «Гражданской платформы» и «Права и Справедливости». Как это было, например, в августе прошлого года, когда организаторы выставки, посвященной кардиналу Вышинскому, которая должна была пройти в верхней палате, сообщили о ее отмене «по независящим от нас причинам». В ответ сенатор Станислав Карчевский (PiS), в 2015—2019 годах возглавлявший Сенат, обвинил во всем Гродзкого и увидел в этом реализацию «постулата» о неприязни к католикам. Учитывая, что инцидент произошел за месяц до церемонии прославления Вышинского, примаса Польши в 1948—1981 годах, удар по спикеру с церковной точки зрения был нанесен точно.

Станислав Карчевский Chancellery of the Senate of the Republic of Poland

Как представитель оппозиции, выступающий от имени верхней палаты польского парламента, Гродзкий сегодня находится на острие политической борьбы. Он постоянно атакует правящую коалицию, выступает с заявлениями, а Сенат периодически пытается изменить законы, принимаемые Сеймом с подачи «Права и Справедливости», выхолостив их содержание. В ответ против него предпринимаются действия, выходящие за рамки парламентской полемики. В декабре 2019 года в местной прессе Щецина (Западно-Поморское воеводство), откуда родом спикер, появились сообщения о расследовании против него. Гродзкого обвинили в том, что на посту директора больницы и заведующего отделением хирургии он якобы вымогал у пациентов и их родственников «материальную помощь» за проведение операций. В марте 2020 года прокуратура направила заявление в Сенат с просьбой рассмотреть вопрос о лишении главы верхней палаты депутатского иммунитета, однако его отклонили в октябре «по причине отсутствия ряда формальностей».

В середине декабря, как передает Польское радио, окружная прокуратура в Варшаве возбудила следствие, поставив задачу выяснить, не превысил ли Сенат свои полномочия, отказавшись рассматривать ее запрос. Спустя пару недель министр юстиции и генеральный прокурор Польши Збигнев Зёбро передал верхней палате очередное ходатайство о лишении Гродзкого неприкосновенности. В свою очередь, в Сейме появилось предложение создать комиссию по расследованию «коррупционной деятельности» спикера в бытность его работы в больнице. Чем закончится эта история, пока сказать сложно. Но фактом остается то, что, хотя глава верхней палаты формально не является обвиняемым, он остается под подозрением и его репутация еще не очищена. Соответствующие институты Святого престола тщательно следят за тем, кого можно подпускать к понтификам, а кого нет. Учитывая неоднозначную ситуацию, сложившуюся с Гродзским, даже не главой государства или правительства, возникает вопрос, чем руководствовался Ватикан, дав согласие на встречу его с Франциском.

Томаш Гродзкий Platforma Obywatelska RP

Ведь понятно, что польская оппозиция постарается по максимуму выжать все возможное из этой аудиенции, перенеся ее в политическую плоскость. Судя по всему, Ватикан не видит в этом проблему. Во время осеннего визита в Рим членов Конференции католического епископата Польши в рамках ad limina им пришлось отвечать на неприятные вопросы. Как позже писал портал The Tablet, председатель Конференции архиепископ Станислав Гондецкий обвинил Святой престол в поддержании «ложного образа» Католической церкви в Польше, создаваемого «предвзятыми западными изданиями». По словам архиепископа, он «попытался исправить пропагандистскую картину, рисуемую либеральной прессой, будто бы мы каким-то образом связаны с лишь одной политической партией. Ответственные чины в Ватикане, похоже, не понимают, что Церковь в Польше руководствуется принципом, согласно которому мы не отождествляем себя с левыми, правыми или центром, но стремимся отстаивать Евангелие и привносить в мир свежий взгляд, на который не способны политики».

Архиепископ Станислав Гондецкий Silar

Очевидно, что под «лишь одной политической партией» подразумевалась PiS. В этой ситуации встреча Гродзкого с папой Франциском выглядит желанием Святого престола исправить «перекос» и показать польскому епископату, как выглядит на самом деле отказ от отождествления «себя с левыми, правыми или центром». С одной стороны, Католическая церковь в Польше уже и сама начала двигаться в этом направлении, когда в самом начале вспыхнувшего в августе миграционного кризиса между Варшавой и Минском пошла наперекор правящей коалиции и выступила в защиту прорывающихся через белорусско-польскую границу мигрантов. Тогда ее действия даже вызвали негодование радикальных сил, увидевших в этом «предательство» национальных интересов страны. Тем не менее Конференция католического епископата продолжает проводить линию, близкую к позиции понтификата Франциска, защитника мигрантов и беженцев. Но, с другой стороны, вряд ли большинство польских католиков смогут отождествлять себя и со спикером Сената, представляющим «Гражданскую платформу», чьи взгляды на права и привилегии Католической церкви в Польше, общественную мораль и нравственность выглядят для них куда менее привлекательными, чем взгляды на те же проблемы «Права и Справедливости».