Абакан, , 09:45 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии выявили 30 носителей коронавируса, выздоровели 112 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 января в правительстве республики.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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С начала 2022 года в регионе COVID-19 диагностировали у 260 человек. Коэффициент распространения инфекции за четыре дня — 0,5; за семь дней — 0,6.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 января в Хакасии был подтверждён 41 случай заражения коронавирувом, выздоровели 278 человек.

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