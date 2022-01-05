Майминский район, Алтай, 5 января, 2022, 09:44 — ИА Регнум. В Республике Алтай за прошедшие сутки выявлено 17 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев за время пандемии достигло 25 440.

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Лидером по приросту стал Майминский район, где зарегистрировано семь новых носителей. Диагноз также подтвердился у жителей Чемальского, Онгудайского и Усть-Коксинского районов, а также Горно-Алтайска.

«Число зарегистрированных летальных случаев: за отчетные сутки — 1, за весь период — 572, в том числе 524 — от COVID-19, 48 — от иных причин. Число выздоровевших пациентов: за отчетные сутки — 25, за весь период — 23 264», — отметили в оперштабе.