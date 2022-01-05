Чита, , 09:43 — REGNUM Две модельные библиотеки будут созданы в Забайкальском крае в 2022 году. Ими станут центральная районная детская библиотека в селе Улеты и центральная районная библиотека Могойтуйского района. Об этом сегодня, 5 января, сообщает пресс-служба правительства региона.

Библиотека Дарья Антонова © ИА REGNUM

На модернизацию районной детской библиотеки в селе Улеты будет выделено 5 миллионов рублей, на обновление центральной районной библиотеки Могойтуйского района — 10 миллионов рублей.

«Министерством культуры Забайкальского края и краевой библиотекой имени А.С.Пушкина, которая является проектным офисом по созданию в регионе библиотек нового типа, ведется большая работа, чтобы модельных библиотек в нашем регионе открылось как можно больше. Современные учреждения становятся центрами притяжения людей всех возрастов, служат местом для полезного и содержательного досуга, благотворно влияют на увеличение посещаемости учреждений культуры», — отметила министр культуры Забайкальского края Ирина Левкович.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае в рамках национального проекта «Культура» с 2020 года создаются библиотеки нового типа. На сегодняшний день в крае приведено к модельному стандарту семь учреждений в селах Малета Петровск-Забайкальского, Узон Дульдургинского, Хада-Булак Борзинского районов, а также в Чите (библиотека № 3, центральная городская библиотека имени А.П.Чехова), поселке Агинском и селе Кункур Агинского района.

В рамках нацпроекта «Культура» предусматривает модернизацию 1810 детских школ искусств, 787 модельных библиотек и 46 детских театров к 2024 году.

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