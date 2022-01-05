Глендейл, США, 5 января, 2022, 09:41 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Виннипег Джетс» обыграл команду «Аризона Койотс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 5 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

John Slipec «Виннипег Джетс»

Игра прошла на льду «Хила Ривер-Арены» в Глендейле и закончилась победой гостей со счетом 1:3.

В составе «Джетс» шайбами отметились российский форвард Евгений Свечников (18-я минута), Пьер-Люк Дюбуа (35-я) и датский нападающий Николай Элерс (60-я, в пустые ворота).

Автором единственного гола «Аризоны» стал Шейн Гостисбер (47-я)

Российский защитник «Койотс» Илья Любушкин не отметился во встрече результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Виннипег» 7 января в гостях встретится с клубом «Колорадо Эвеланш», а «Аризона» в этот же день дома встретится с командой «Чикаго Блэкхоукс».