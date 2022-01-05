Чита, , 09:37 — REGNUM В Забайкалье проведут капитальный ремонт 13 домов культуры в 2022 году. На эти цели в рамках реализации национального проекта «Культура» будет выделено более 90 миллионов рублей, что вдвое больше, чем в прошлом году.

Дом культуры Yarregion.ru

По словам министра культуры Забайкальского края Ирины Левкович, объекты капремонта были определеныв результате конкурсного отбора. Среди счастливчиков — Дома культуры в селах Акша, Дульдурга, Ёлкино Балейского, Маргуцек Краснокаменского, Цаган-Ола Могойтуйского, Савватеево Нерчинского, Новая Заря Ононского, Староцурухайтуй, Дурой Приаргунского, Орсук Петровск-Забайкальского, Нижний Стан Тунгокоченского, Аблатукан Улётовского, Елизаветино Читинского районов.

Как сообщало ИА REGNUM, Забайкальский край с 2019 года участвует в реализации национального проекта «Культура», одним из направлений которого является проведение капитального ремонта Домов культуры. В 2021 году обновились 7 зданий сельских КДУ на общую сумму 43,1 миллиона рублей.

В сентябре 2021 года Краснокаменская межрайонная прокуратура сообщила о неудовлетворительном состоянии сельских домов культуры и библиотеки в селах Богдановка и Кайластуй в Забайкалье.

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