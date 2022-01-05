Москва, 5 января 2022, 09:34 — REGNUM Оперативный доклад о ходе расследования уголовного дела об убийстве пятилетней девочки в Костроме потребовал представить председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Об этом 5 января сообщает пресс-служба СК РФ.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин
Глава СК РФ Александр Бастрыкин
Kremlin.ru

«Бастрыкин затребовал от и.о. руководителя следственного управления СК России по Костромской области С.А. Болтышова представить оперативный доклад о ходе расследования уголовного дела об убийстве 5-летней девочки в Костроме (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ)», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что, согласно данным следствия, 4 января девочка вышла на прогулку и затем ее забрали двое мужчин, которые скрылись в неизвестном направлении.

Кроме того, указывается, что затем подозреваемые были задержаны и позднее они признались в убийстве ребенка, тело которого было найдено в комнате одного из общежитий в Костроме.

«С задержанными проводятся следственные действия, следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу. Глава СК России поручил доложить об этапах расследования уголовного дела и обо всех версиях произошедшего, а также представить доклад по полученным доказательствам, которые позволили оперативно раскрыть преступление», — уточняется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что двоих мужчин, подозреваемых в жестоком убийстве пятилетней девочки, задержали сотрудники полиции в Костроме.