Москва, 5 января, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Оперативный доклад о ходе расследования уголовного дела об убийстве пятилетней девочки в Костроме потребовал представить председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Об этом 5 января сообщает пресс-служба СК РФ.

Kremlin.ru Глава СК РФ Александр Бастрыкин

«Бастрыкин затребовал от и.о. руководителя следственного управления СК России по Костромской области С.А. Болтышова представить оперативный доклад о ходе расследования уголовного дела об убийстве 5-летней девочки в Костроме (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ)», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что, согласно данным следствия, 4 января девочка вышла на прогулку и затем ее забрали двое мужчин, которые скрылись в неизвестном направлении.

Кроме того, указывается, что затем подозреваемые были задержаны и позднее они признались в убийстве ребенка, тело которого было найдено в комнате одного из общежитий в Костроме.

«С задержанными проводятся следственные действия, следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу. Глава СК России поручил доложить об этапах расследования уголовного дела и обо всех версиях произошедшего, а также представить доклад по полученным доказательствам, которые позволили оперативно раскрыть преступление», — уточняется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что двоих мужчин, подозреваемых в жестоком убийстве пятилетней девочки, задержали сотрудники полиции в Костроме.