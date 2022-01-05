Тбилиси, 5 января, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Председатель самой крупной оппозиционной партии в Грузии «Единое национальное движение» (ЕНД) Ника Мелия обвинил руководство страны в неподобающем поведении с представителями западных стран. Своё заявление политик сделал в соцсети в Facebook.

Unm.ge Ника Мелия

Он прокомментировал, заявление главы правящей партии «Грузинская мечта» Ираклия Кобахидзе. Тот в ответ на критическую публикацию посольства США в Грузии ответил, что замечания являются «несправедливыми и неправильными», а также подрывают доверие граждан к Западу.

«Это заявление ещё раз показывает, что режим стоит на крайне опасном пути, говорит с западными друзьями языком шантажа и играет судьбой страны», — сказал Мелия.

По его мнению, критику от «западных партнёров» нужно воспринимать как беспокойство, а не как вмешательство во внутренние дела. В противном случае, как полагает лидер ЕНД, в Грузии может сформироваться «автократия российского типа».

Мелия считает, что слова Кобахидзе своим заявлением угрожает, что Тбилиси может отказаться от прозападного курса.

Стоит отметить, что в Грузии лидеры ЕНД и «Мечты» регулярно обвиняют друг друг друга в «работе на Кремль». Также в каждой партии стараются подчеркнуть верность прозападному курсу развития.