Москва, , 09:27 — REGNUM Неопределенность с курсами валют заставляет задуматься о разнообразии валютных вложений. Какие деньги подходят для инвестиций в начале 2022 года, рассказала Елена Воронкова — доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова .

Евро Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Жителям РФ следует менять свои консервативные валютные пристрастия, задумываться о расширении диверсификации вложений в иностранные валюты и рассчитывать на доходность в большей степени на среднесрочном временном отрезке», — отметила Воронкова, передает «Прайм».

По ее мнению, если ограничиться тремя валютами, то, с учетом волатильности курсов в состав валютной корзины, помимо пары доллар — евро, можно включить швейцарский франк.

Данная валюта долгие годы служила валютным убежищем. Для нее не характерны сильные колебания, добавила эксперт.