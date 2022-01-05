Алма-Ата, Казахстан, , 09:27 — REGNUM Беспорядки в Алма-Ате утром 5 января возобновились с новой силой. Об этом сообщает «Интерфакс».

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Как рассказали журналистам очевидцы, группы молодых людей скопились на Восточной объездной дороге и в микрорайоне «Аксай». Туда стянуты силы полиции, а также военные. В этих районах видны вспышки и слышны взрывы.

Кроме того, силовики установили кордоны на пересечении улиц аль-Фараби и Назарбаева. Общественный транспорт работает с перебоями, на остановках скопились люди, которые не могут уехать.

Напомним, в Казахстане с января стоимость жидкого газа для автомобилей начали определять на торгах. После этого цены на топливо скакнули более чем вдвое, что вызвало многочисленные протесты и беспорядки. Задержаны около 200 человек. Наиболее сильные беспорядки были в Алма-Ате, но прошлой ночью они стихли.

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