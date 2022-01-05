Осло, 5 января, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Два из трёх новых автомобилей, проданных в Норвегии в 2021 году, являются полностью электрическими. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные Норвежской ассоциации электромобилей.

Dennis Elzinga Volkswagen ID.4

Продажи новых электромобилей в Норвегии в 2021 году превысили 176 тыс. (при населении 5,4 млн человек), что составило 65% от общего объёма продаж авто. В 2020 году на доля полностью электрических автомобилей составляла 54%.

Правительство Норвегии поддерживает производителей электромобилей, освобождая покупателей таких авто от налогов, которые выплачивают владельцы моделей с двигателями внутреннего сгорания. В правительстве рассчитывают, что в 2022 году доля электромобилей в общем объёме продаж новых авто достигнет 80%. К 2025 году в Норвегии планируют полностью запретить продажи новых авто с бензиновыми и дизельными двигателями.

Самой популярной моделью автомобиля в Норвегии в продажах 2021 года стала Tesla Model 3. Второе место досталось гибридной Toyota RAV4, третье — электрическому Volkswagen ID 4.

Норвегия является мировым лидером по доле электромобилей в общем объёме продаж. При этом крупнейшим рынком электромобилей (и крупнейшим автомобильным рынком в целом) является Китай с населением свыше 1,4 млрд человек.