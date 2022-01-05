Москва, 5 января, 2022, 09:22 — ИА Регнум. В России возник острый дефицит кадров на рынке труда, пишут «Известия» со ссылкой на экспертов.

Андрей Репин ИА REGNUM Вакансий много, но и подходят они не всем

Согласно докладу международной стаффинговой группы Ancor, в 2021 г. рынок занятости в РФ испытывал дефицит кадров при избытке вакансий. Исследователи провели опрос 54 компаний — из разных отраслей.

Профессор Воронежского института экономики и соцуправления Елена Маслова подчеркнула, что дефицит кадров является одной из важнейших проблем рынка труда. При этом причин несколько, включая усложнение демографической ситуации и увеличение разрыва между требованиями современной экономики и качеством рабочей силы.

«Эксперты отмечают новое для России явление — дефицит желающих работать», — добавила она.

По ее мнению, в 2022 году «кадровый голод» сохранится, притом что число безработных будет превышать количество вакантных рабочих мест.

По данным же вице-президента по операционному управлению Ancor Алексея Миронова, работодатели не могут найти специалистов, которые обладают нужными знаниями и навыками.