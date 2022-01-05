Ханты-Мансийск, 5 января, 2022, 09:22 — ИА Регнум. Жители Югры в 2021 году отдали мошенникам порядка 800 млн рублей. Об этом сообщает окружное УМВД.

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Аферисты, в частности наживались на чувствах граждан. В Нижневартовске 20-летний гражданин заплатил 14 тыс. рублей «гадалкам» за «магические обряды». Но результата от них не было. А 35-летняя жительница Урая собралась замуж за иностранца и лишилась почти 50 тыс. рублей.

«Разводили» людей и по известным банковским схемам. В Нижневартовском районе супружеская пара пыталась спасти свои сбережения и в итоге задолжала банкам более 10 млн рублей. А одна из гражданок потеряла 170 тыс. рублей при покупке билета на фишинговом сайте.

Полиция Югры призывает югорчан быть более бдительными.