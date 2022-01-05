Краснодар, 5 января, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Краснодар» принял решение о расторжении контракта со своим главным тренером Виктором Гончаренко. Об этом 5 января сообщает пресс-служба краснодарской команды.

Виктор Гончаренко

«Руководство ФК «Краснодар» приняло решение отправить в отставку главного тренера Виктора Гончаренко», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, указывается, что также были отправлены в отставку два помощника Гончаренко — Василий Березуцкий и Александр Ермакович.

Отметим, в настоящее время «Краснодар» занимает четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги, набрав 29 очков. После зимнего перерыва команда 26 февраля проведет матч с московским «Локомотивом».