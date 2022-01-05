Улан-Удэ, 5 января, 2022, 09:20 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ 5 декабря произошёл прорыв водопроводной трубы диаметром 300 мм. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, в зону затопления попал перекрёсток улиц Ключевская и Сахьяновой, по которым было перекрыто автомобильное движение.

Администрация Улан-Удэ Коммунальная авария в Улан-Удэ

По данным СМИ, затопило также улицу Трубачеева. Оставшимся без воды жителям 17 домов организовали подвоз. Ликвидацию последствий аварии взял под контроль мэр города Игорь Шутенков.

«В настоящее время ремонтные бригады «Водоканала» локализуют аварийный участок, чтобы возобновить подачу холодного водоснабжения в дома жителей, попавших под отключение», — написал он в соцсетях.

К 13 часам по местному времени автомобильное движение было восстановлено.