Копенгаген, 5 января 2022, 09:14 — REGNUM Стин Якобсен — директор по инвестициям датского Saxo Bank — допустил ужесточение монетарной политики главными мировыми центральными банками в 2022 г.
«Вероятно, что основные центральные банки перейдут к циклу повышения ставок. … Так что я полностью ожидаю, что глобальные центральные банки продолжат эту тенденцию, особенно потому, что, похоже, энергетическая составляющая цен продолжает расти», — отметил он в интервью РИА Новости.
Возможное ужесточение монетарной политики связано с устойчивым характером глобальной инфляции, добавил он.