Лесосибирск, Красноярский край, , 09:12 — REGNUM В Красноярском крае 4 января при формировании кромки льда поднялся уровень воды в реке Енисей в районе посёлка Стрелка города Лесосибирска.

Лед Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Как сообщили ИА REGNUM 5 января в краевом правительстве, из Енисейска и Лесосибирска в Стрелку прибыли сотрудники регионального госучреждения «Спасатель».

В 02:00 (местное время) 5 января уровень воды достиг максимальной отметки — 841 см. Подтопило 13 приусадебных участков. На двух из них подтопило надворные постройки.

Вскоре вода начала убывать. К 06:00 уровень воды находился на отметке 808 см. По-прежнему подтоплено 13 приусадебных участков, до жилых домов вода не дошла. Ночью в пунктах временного размещения (ПВР) находилось шесть человек, в том числе четверо детей. На данный момент в ПВР никого нет.

На месте работают 26 человек, применяется восемь единиц техники. Организовано оповещение населения.

Спасатели помогают жителям, перемещают сено, эвакуируют домашний скот, выносят из хозпостроек вещи.

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