Детройт, США, , 09:10 — REGNUM Хоккейный клуб «Детройт Ред Уингз» нанес поражение с разгромным счетом команде «Сан-Хосе Шарк» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 5 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Детройт Ред Уингз» Nhl.com

Игра прошла на льду «Литтл Сизарс-арене» в Детройте и закончилась победой хозяев со счетом 6:2.

В составе победителей забитыми голами отметились оформивший в матче Тайлер Бертуцци (14-я минута и 23-я, в большинстве), также оформивший дубль швейцарский форвард Пиус Зутер (23-я, в большинстве и 30-я), Дилан Ларкин (44-я) и Робби Фаббри (46-я).

У «Сан-Хосе» шайбами отличились Джаспер Уэзерби (25-я) и российский нападающий Александр Барабанов (42-я).

Российский форвард «Ред Уингз» Владислав Наместников не отметился во встрече результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Детройт» 7 января в гостях встретится с клубом «Анахайм Дакс», а «Сан-Хосе» в этот же день также на выезде встретится с командой «Баффало Сэйбрз».