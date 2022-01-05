Барнаул, , 09:10 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. Судя по данным оперативного штаба региона на 5 января 2022 года, протестированы за сутки 6554 человека, выявлен 319 новых носителей. Это на 32 человека меньше, чем накануне, но тестов сделано больше— на 550. По прежнему не публикуется суточное число новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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С начала нового учебного года детей, зараженных коронавирусом, стало больше на 34 за сутки (всего 5790).

Количество заболевших пневмонией и ОРВИ вновь увеличилось: 24 290 (+71 за сутки) и 86 855 (+247 за сутки) соответственно.

Число тяжелобольных увеличилось до 388 человек (+6 за сутки). Из них 157 подключены к аппаратам ИВЛ (-7 за сутки).

Общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 8154 человека, причём 25 из них добавлены в сводку за минувшие сутки. Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 121 174 человека.

Вместе с тем, новый вирус победили 103 633 человека (+998 за сутки).

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