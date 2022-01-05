Оренбург, , 09:02 — REGNUM В Оренбурге неизвестные обобрали супружескую пару на 3 781 800 рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Телефонный мошенник



Некий гражданин позвонил им и сообщил, что кто-то пытается похитить их деньги с банковских счетов и оформить на них кредиты. Для «предотвращения» этих действий он порекомендовал людям оформить встречные заявки на кредиты и отправить сбережения на резервные счета.

В результате потерпевшие обналичили 1 452 000 рублей и отправили их мошенникам. А затем взяли кредитов восемь кредитов на общую сумму более 2 млн рублей и тоже перевели неизвестным. Когда связь с злоумышленниками прекратилась, пострадавшие поняли, что стали жертвами обмана.