Москва, , 08:59 — REGNUM Терминалы отечественной системы спутниковой связи «Гонец» интегрированы в решения для мониторинга коррозии на трубопроводах и других объектах. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Спутник «Гонец» Twitter@roscosmos

Оснащённые терминалами «Гонец» системы коррозионного мониторинга смогут оперативно передавать данные о состоянии объектов из регионов, не охваченных наземными системами связи. Применение спутниковой связи позволит использовать такие системы в любой точке Земли.

Коррозийный мониторинг позволит предотвратить большую часть аварий на трубопроводах. По данным Минэнерго, девять из десяти связанных с разливами нефти аварий происходит из-за прорыва труб вследствие коррозии.

Отмечается, что применение системы с терминалами «Гонец» также позволит снизить затраты компаний, обслуживающих трубопроводы. Автономный сбор данных сократит число выездов полевых бригад для осмотра объектов.

Запуск первых спутников российской системы «Гонец» начался в 1996 году. Эта система используется для обеспечения связи в труднодоступных районах, а также для передачи координатно-временной информации ГЛОНАСС.

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