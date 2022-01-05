Москва, 5 января, 2022, 08:59 — ИА Регнум. Терминалы отечественной системы спутниковой связи «Гонец» интегрированы в решения для мониторинга коррозии на трубопроводах и других объектах. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Twitter@roscosmos Спутник «Гонец»

Оснащённые терминалами «Гонец» системы коррозионного мониторинга смогут оперативно передавать данные о состоянии объектов из регионов, не охваченных наземными системами связи. Применение спутниковой связи позволит использовать такие системы в любой точке Земли.

Коррозийный мониторинг позволит предотвратить большую часть аварий на трубопроводах. По данным Минэнерго, девять из десяти связанных с разливами нефти аварий происходит из-за прорыва труб вследствие коррозии.

Отмечается, что применение системы с терминалами «Гонец» также позволит снизить затраты компаний, обслуживающих трубопроводы. Автономный сбор данных сократит число выездов полевых бригад для осмотра объектов.

Запуск первых спутников российской системы «Гонец» начался в 1996 году. Эта система используется для обеспечения связи в труднодоступных районах, а также для передачи координатно-временной информации ГЛОНАСС.