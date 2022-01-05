Ереван, 5 января, 2022, 08:50 — ИА Регнум. Турецкая авиакомпания Pegasus запросила разрешение в Комитет гражданской авиации (КГА) Армении на полёты по маршруту Стамбул — Ереван. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь министерства территориального управления и инфраструктур Армении Сона Арутюнян.

ERIC SALARD Самолет авиакомпании Pegasus Airlines

«Они обратились с заявкой на осуществление двух рейсов в неделю, начиная с февраля», — сказала Арутюнян.

Она отметила, что в ведомстве начали рассмотрение заявки. Решение будет объявлено в разумные сроки.

Напомним, в конце декабря 2021 года армянская авиакомпания Flyone Armenia запросила у КГА Армении разрешение на полёты по маршруту Ереван — Стамбул. В Турции также сообщили, что к ним обратились за подобным разрешением с армянской стороны. При этом между Турцией и Арменией нет дипломатических отношений.