Москва, 5 января, 2022, 08:50 — ИА Регнум. Генпрокуратура РФ отмечает масштабную кампанию по продвижению в Сети фейковой информации о вакцинах от COVID-19.

Минобороны России Вакцинация

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Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, в сети развернута масштабная кампания по продвижению недостоверной информации о смертельной опасности вакцин от коронавирусной инфекции, «о неминуемом вымирании привитого населения», а также «чипировании людей», передает ТАСС.

На фоне таких публикаций активно функционируют интернет-сервисы и Telegram-каналы, где якобы на законных основаниях предлагается приобрести справки и сертификаты о вакцинации, результаты ПЦР-тестов, минуя обращение в медорганизации.

В 2021 г. после обращений Генпрокуратуры в Роскомнадзор удалено или заблокировано значительное количество недостоверных информационных материалов. Кроме того, в прошлом году мониторинг Сети выявлял недостоверную информацию, направленную на воспрепятствование проведению выборов в РФ и эскалацию соцнапряженности.

В ведомстве уточнили, что большая часть недостоверной общественно значимой информации размещается в крупных российских и иностранных соцсетях и мессенджерах.