Санрайз, США, , 08:46 — REGNUM Хоккейный клуб «Флорида Пантерз» нанес поражение с разгромным счетом команде «Калгари Флеймз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 5 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сергей Бобровский Андрей Чудаев

Игра прошла на льду «Эф-Эл-Эй Лайв-Арены» в Санрайзе и закончилась победой хозяев со счетом 6:2.

У победителей забитыми голами отметились оформивший в матче дубль шведский форвард Патрик Хёрнквист (6-я минута, в большинстве и 46-я), Энтони Дюклер (14-я), Джо Торнтон (19-я, в большинстве), Райан Ломберг (40-я) и шведский защитник Лукас Карлссон (54-я).

В состав «Калгари» шайбами отличились Джонни Гудро (8-я) и Блейк Коулман (11-я).

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский смог отразить 47 из 49 бросков по своим воротам, его одноклубник — российский форвард Максим Мамин, не отметился результативными действиями. Российский защитник «Калгари» Никита Задоров записал на свой счет во встрече одну результативную передачу.

Отметим, в следующем матче «Флорида» 7 января в гостях встретится с клубом «Даллас Старз», а «Калгари» в этот же день также на выезде встретится с командой «Тампа-Бэй Лайтнинг».