Улан-Удэ, 5 января, 2022, 08:36 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано семь пожаров. В одном из них погибла женщина 1948 года рождения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

ГУ МЧС по Бурятии Пожар в Улан-Удэ

Сообщение о возгорании в частном доме в Улан-Удэ поступило в 14:12 по местному времени 4 декабря. К моменту прибытия пожарных горели внутренние стены, а также пол, потолок, мебель и бытовая техника. В ходе тушения пожара было найдено тело погибшей.

Площадь пожара составила 5 кв. метров. По предварительным данным, причиной пожара стал недостаток конструкции и изготовления электрооборудования.