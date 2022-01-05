Лос-Анджелес, США, 5 января, 2022, 08:35 — ИА Регнум. Японская корпорация Sony весной 2022 года создаст отдельную компанию для выхода на рынок электромобилей, заявил глава компании Кэнъитиро Ёсида перед открытием выставки Consumer Electronics Show (CES) в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает агентство Reuters.

Steve Maw Sony

Новая компания получит название Sony Mobility Inc. Ёсида отметил, что в Sony изучают возможность запуска собственного производства электромобилей.

Главным преимуществом Sony в этой сфере является большой опыт в производстве датчиков, которые используются для систем беспилотного вождения. Также компания обладает преимуществом в сфере аудиосистем и развлекательных систем, которые занимают важное место в автомобилях нового поколения.

На выставке Sony представит прототип внедорожника VISION-S 02. Он построен на той же платформе электромобиля, что и представленное в 2020 году купе VISION-S 01.