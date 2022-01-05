Нур-Султан, , 08:31 — REGNUM В ходе акций протеста в Казахстане за нарушения общественного порядка правоохранительные органы задержали более 200 человек, сообщается 5 января на сайте МВД республики.

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Отмечается, что по 13 фактам применения насилия в отношении представителей власти, нападения на здания госорганов начаты досудебные расследования.

Телесные повреждения получили 95 сотрудников органов внутренних дел, повреждены 37 служебных автомобилей.

Как сообщало ИА REGNUM, на центральной площади в Алма-Ате произошли столкновения участников акций протеста с силовиками. Для разгона митингующих применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Митинги в разных городах страны прошли на фоне повышения цен на сжиженный газ.