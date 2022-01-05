Чикаго, США, , 08:31 — REGNUM Хоккейный клуб «Колорадо Эвеланш» переиграл в овертайме команду «Чикаго Блекхоукс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 5 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Игра прошла на льду арены «Юнайтед-центр» в Чикаго и закончилась победой гостей в овертайме со счетом 3:4.

Основное время матча закончилось с ничейным счетом 3:3. У хозяев голами отличились Джонатан Тэйвз (25-я минута) и оформивший в матче дубль Алекс Дебринкэт (43-я, при игре 4×3 и 43-я, в большинстве). В составе гостей шайбы забросили также оформивший в матче дубль Эрик Джонсон (8-я и 52-я) и Алекс Ньюхук (14-я).

Победу гостям в овертайме принес гол Кейла Макара (63-я).

Отметим, в следующем матче «Колорадо» 11 января в гостях встретится с клубом «Сиэтл Кракен», а «Чикаго» 7 января также на выезде встретится с командой «Аризона Койотс».