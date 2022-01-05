Колумбус, США, 5 января, 2022, 08:18 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтинг» нанес поражение с разгромным счетом команде «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 5 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Michael Miller Андрей Василевский

Игра прошла на льду «Нейшнвайд-Арены» в Колумбусе и закончилась победой гостей со счетом 2:7.

У победителей шайбы забросили оформивший в матче дубль чешский форвард Ондржей Палат (5-я минута, в большинстве и 10-я), Кори Перри (18-я, в большинстве), Брэйден Пойнт (22-я), Пэт Марун (33-я, в большинстве), Пьер-Эдуар Белльмар (41-я) и Алекс Киллорн (53-я).

В составе «Коламбуса» голами отметились Дин Кукан (21-я) и шведский нападающий Густав Нюквист (25-я)

Российские защитники «Тампы» и «Коламбуса» Михаил Сергачев и Владислав Гавриков записали на свой счет во встрече по одной результативной передаче. Российский голкипер «Лайтинг» Андрей Василевский смог отразить 20 из 22 бросков по своим воротам.

Отметим, в следующем матче «Тампа» 9 января в гостях встретится с клубом «Бостон Брюинз», а «Коламбус» 7 января также на выезде встретится с командой «Нью-Джерси Дэвилз».