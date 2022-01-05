Вашингтон, 5 января, 2022, 08:17 — ИА Регнум. Почти треть всех кассовых сборов в 2021 году в США и рекордная доля в мире пришлась на кинокомиксы принадлежащей Disney Marvel Studios и Marvel от Sony Pictures. Об этом сообщает портал ComicBook.

InspiredImages Комиксы Marvel

Единственным фильмом с персонажами вселенной Marvel, вышедшим в 2020 году, стал кинокомикс «Новые мутанты». В 2021 году индустрия начала восстанавливаться от последствий новой коронавирусной инфекции, а в кинотеатры попали сразу несколько кинокомиксов.

«Чёрная вдова» от Marvel Studios заработала в мировом прокате $379 млн, касса «Шан-Чи и легенда десяти колец» превысила $430 млн. «Вечным» также покорилась отметка в $400 млн, а «Веном 2» собрал чуть более $500 млн.

Самым кассовым кинокомиксом стал вышедший в декабре «Человек-паук: Нет пути домой». Сборы картины уже превысили $1,37 млрд, при этом фильм остаётся в прокате. Таким образом, общие сборы фильмов с персонажами Marvel в 2021 году превысили $3 млрд. Предыдущий рекорд по максимальной доле кинокомиксов Marvel в мировом прокате был установлен в 2018 году.