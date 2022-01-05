Астана, 5 января, 2022, 08:16 — ИА Регнум. Директора газоперерабатывающего завода задержали сотрудники правоохранительных органов в казахстанском городе Жанаозене в Мангистауской области. Об этом 5 января сообщает новостной портал Zakon.kz.

Югасов Владимир ИА REGNUM Казахстан

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По предварительным данным, руководитель предприятия необоснованно поднял цену на сжиженное топливо, это могло спровоцировать массовые беспорядки в регионе. Также был задержан руководитель площадки электронных торгов данным видом топлива.

В настоящее время начато досудебное расследование, которое было инициировано Агентством по финансовому мониторингу.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев возложил вину за протесты в стране на правительство. Глава государства подписал 5 января указ об отставке правительства.