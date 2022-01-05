Варденис, , 08:08 — REGNUM Церемония приведения к присяге новоизбранного мэра города Варденис (Гехаркуникская область, Армения) Агарона Хачатряна прошла во дворе муниципалитета, так как полиция не пропустила градоначальника и старейшин города в здание администрации. Об этом сообщает местный новостной сайт Aysor.

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По данным журналистов, силовики, которых стянули к администрации, объяснили собравшимся, что не пропускают никого внутрь, так как представитель правящей партии «Гражданский договор» оспорил итоги выборов старейшин в суде. Тогда было решено провести церемонию присяги на улице.

«Дорогие варденисцы, во время выборов мэра Вардениса, а также церемонии принесения присяги было создано множество искусственных препятствий, но, как видите, наша команда преодолела их, не дрогнула перед трудностями», — сказал Хачатрян во время церемонии.

После её окончания, старейшины сообщили журналистам, что подождут решения суда, которое должно быть вынесено в течение семи дней.

Стоит отметить, что, по итогам выборов в органы местного самоуправления Вардениса, «Гражданский договор» получила 13 мест в Совете старейшин из 27. Старейшины от партий «Агарон Хачатрян» и «Единый Варденис» получили, соответственно десять и четыре места в совете, объявили о создании коалиции и избрали нового мэра города.