Бостон, США, 5 января, 2022, 08:06 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Бостон Брюинз» обыграл команду «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 5 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Игра прошла на льду арены «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и закончилась победой хозяев со счетом 5:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кёртис Лазар (2-я минута), шведский форвард Оскар Стеен (22-я), Трент Фредерик (30-я), чешский нападающий Давид Пастрняк (55-я) и Брэндон Карло (60-я).

У «Дэвилз» голы забили Натан Бастиан (21-я), словацкий форвард Томаш Татар (24-я) и Дэймон Сиверсон (48-я).

Отметим, в следующем матче «Бостон» 7 января примет у себя клуб «Миннесота Уайлд», а «Нью-Джерси» в этот же день также дома встретится с командой «Коламбус Блю Джекетс».