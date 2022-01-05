Люксембург, 5 января, 2022, 08:04 — ИА Регнум. Положительный тест на COVID-19 получил глава Люксембурга герцог Генри. Об этом передает телеканал RTL.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Программа приведения к присяге новых министров и ухода их предшественников перевернута с ног на голову», отмечается в сообщении. Герцог Генри «в настоящее время страдает от легких симптомов», но «будет продолжать выполнять свои функции».

Как предусмотрено управлением здравоохранения, глава Люксембурга с 4 января ушел на самоизоляцию — поэтому все мероприятия с его участием отменены.