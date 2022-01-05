Нур-Султан, , 07:56 — REGNUM Более 200 человек были задержаны сотрудниками правоохранительных органов за нарушение общественного порядка в ходе беспорядков в Казахстане. Об этом 5 января сообщила пресс-служба МВД государства.

Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

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Уточняется, что в результате противоправных действий, совершённых участниками беспорядков, получили повреждения 37 служебных автомашин силовиков, а 95 сотрудников правоохранительных органов получили травмы.

По 13 фактам нападения на силовиков, хулиганства и порчи госимущества, были назначены досудебные расследования. Были отмечены случаи нападений на административные здания в городах Алма-Ата, Шымкент и Тараз. В зданиях были выбиты стёкла, повреждены фасады и двери, нанесён иной ущерб. Размер материального ущерба устанавливается.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев возложил особую вину за беспорядки в стране на правительство.

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