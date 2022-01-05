Москва, 5 января 2022, 07:52 — REGNUM Врач-кардиолог Владимир Хорошев назвал еще одну причину образования тромбов, пишет «Вечерняя Москва».
Риск тромбоза, по его словам, увеличивает чрезмерное утепление в холодную погоду.
«Возникает парниковый эффект, и это повышает склонность к тромбообразованию», — отметил он.
Среди других причин образования тромбов названы травмы конечностей, обморожение, последствия COVID-19, и др. хронические заболевания.
Первым признаком острого тромбоза является боль в том месте, где возник тромб.