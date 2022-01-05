Москва, 5 января, 2022, 07:52 — ИА Регнум. Врач-кардиолог Владимир Хорошев назвал еще одну причину образования тромбов, пишет «Вечерняя Москва».

Hellerhoff Сосудистый тромб

Риск тромбоза, по его словам, увеличивает чрезмерное утепление в холодную погоду.

«Возникает парниковый эффект, и это повышает склонность к тромбообразованию», — отметил он.

Среди других причин образования тромбов названы травмы конечностей, обморожение, последствия COVID-19, и др. хронические заболевания.

Первым признаком острого тромбоза является боль в том месте, где возник тромб.