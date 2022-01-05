Брюссель, 5 января, 2022, 07:46 — ИА Регнум. Европа в ближайшие два месяца рискует остаться без газа — из-за морозов и дефицита топлива в хранилищах. Об этом 5 января пишет Bloomberg.

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Предпосылками к дефициту названы снижение собственной добычи газа и отсутствие дополнительных поставок.

По данным вице-президента консалтинговой компании Wood Mackenzie Массимо Ди Одоардо, «не совсем понятно, как можно без доппоставок топлива по «Северному потоку — 2» или действующим маршрутам наполнить до нужно уровня европейские газовые хранилища».

Запасы газа в Европе оскудели после того, как российский поставщик перестал бронировать допмощности транзита газа по газопроводу «Ямал — Европа» в Германию с 21 декабря.

По данным «Газпрома», европейские покупатели сами не делают заявок. Из-за заморозки поставок стоимость газа в Европе превысила $2150 за 1000 куб. м — впервые в истории.