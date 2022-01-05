Вашингтон, 5 января, 2022, 07:44 — ИА Регнум. Продажи автомобилей японской компании Toyota в 2021 году в США впервые в истории превысили показатели американского производителя General Motors. Об этом сообщает телеканал NHK.

(сс) Neubie Эмблема Toyota

По итогам 2021 года в Toyota отчитались о 2,33 млн проданных в США автомобилей. В сравнении с 2020 годом японскому производителю удалось нарастить продажи на 10%.

Многолетний лидер американского рынка — General Motors — за прошлый год продала 2,2 млн автомобилей В сравнении с 2020 годом продажи автомобилей GM упали на 13% — это объясняется нехваткой электронных компонентов и приостановкой заводов компании.

Таким образом, Toyota впервые стала лидером по продажам автомобилей в США. GM уступила лидерство на внутреннем рынке впервые с 1931 года.