Нур-Султан, , 07:40 — REGNUM В Казахстане задержали директора газоперерабатывающего завода в городе Жанаозене (Мангистауская область). Об этом 5 января сообщает Zakon.kz.

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Отмечается, что руководитель предприятия беспричинно поднял цену на сжиженный газ. Также задержан руководитель площадки по электронной торговле данным видом топлива.

Акции протеста начались 2 января в городах Жанаозен и Актау Мангистауской области (юго-запад Казахстана), где жители митинговали против высоких цен на топливо.

Через два дня беспорядки вспыхнули в Алма-Ате (восток страны), а также в других городах: Атырау, Актобе (запад страны), Таразе, Уральске (северо-запад), Кызылорде и Шымкенте (юг страны), Караганде (северо-восток страны) и Нур-Султане.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел режим ЧП в Мангистауской области и Алма-Ате, утром 5 января отправил правительство в отставку. Его члены продолжают исполнять обязанности до утверждения нового состава кабинета.