Оренбург, 5 января, 2022, 07:35 — ИА Регнум. Мошенники выманили у жителя Оренбурга более 93 тыс. рублей под предлогом якобы разблокировки сайта с порнографическим содержанием. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Gtrk-kaluga.ru Мошенники

По данным полиции, вначале ему позвонил неизвестный, представившийся администратором по обслуживанию интернет-сайтов, и заявил, что оренбуржец посетил порносайт и нарушил его работу. И для якобы устранения технических ошибок ему нужно получить от него 11,7 тыс. рублей. Гражданин перевёл эти деньги.

Затем мошенники звонили ему ещё несколько раз. По факту совершения преступления возбуждено уголовное дело.