Москва, 5 января, 2022, 07:34 — ИА Регнум. Душа человека находится в системе кровообращения, считает академик РАН Лео Бокерия — президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева, президент общероссийской организации «Лига здоровья нации».

Иван Шилов ИА REGNUM Лео Бокерия

«Меня часто спрашивают, где находится душа. Я говорю, что она находится в системе кровообращения, — передает его слова РИА Новости. — Когда система кровообращения останавливается, то вот она и уходит».

Ранее Бокерия заявил, что ходьба способна продлить жизнь человека: совершающие прогулки в течение 2 часов в неделю живут на 6−8 лет дольше.

Малоподвижный образ жизни часто приводит к проблемам в работе сердца, развитию гипертонии и диабета. Однако вероятность таких недугов сокращается, если делать около 6 тыс. шагов в сутки.