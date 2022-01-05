Москва, , 07:27 — REGNUM Жанна Голодова — доктор экономических наук, профессор Института мировой экономики и бизнеса РУДН — напомнила, что в 2022 г. пенсии повысят ряду категорий граждан РФ.

Пенсия Иван Шилов © ИА REGNUM

По ее словам, как передает «Прайм», неработающие пенсионеры, которые более 30 лет отработали в сельской местности, смогут получить надбавку к пенсии даже при переезде.

Она подчеркнула, что в 2022 г. пенсии планируется индексировать 3 раза, повышение коснется разных групп пенсионеров.

I прибавка проведена автоматически с 1 января после индексации всех страховых пенсий на 5,9%: фиксированная часть увеличится до 6 тыс. 401 рубля.

II прибавка — в апреле — индексация соцпенсий на 7,7%.

В 2022 г. увеличат также доплату к пенсиям 80-летних граждан и инвалидов I группы, составляющую 100% фиксированной части: теперь она будет равна 6 тыс. 401 рублю.

Также запланировано повышение пенсий военным пенсионерам, экс-сотрудникам МВД, Росгвардии, ФСИН.

По словам Голодовой, вырастет и надбавка за «северный» стаж: за 15 лет стажа на Крайнем Севере будут платить 3 тыс. 201 рубль, за 20 лет — 1 тыс. 920 рублей.