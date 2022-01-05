Вашингтон, 5 января, 2022, 07:19 — ИА Регнум. Специалисты проекта «Джеймс Уэбб» завершили натяжение всех пяти слоёв солнцезащитного экрана космического телескопа. 4 января об этом сообщает пресс-служба американского аэрокосмического агентства NASA.

NASA Телескоп Джеймс Уэбб

Крупнейший в мире космический телескоп «Джеймс Уэбб» был запущен 25 декабря 2021 года. Аппарат будет работать на расстоянии 1,5 км от Земли — во второй точке Лагранжа системы Земля — Солнце.

Через пять дней после запуска специалисты миссии приступили к одной из самых сложных операций — развёртыванию защитного экрана размером 21×14 метров. Сложная операция с поэтапным натяжением пяти слоёв экрана была завершена 4 января.

Экран позволит поддерживать температуру зеркала и приборов ниже — 220 °C, что необходимо для работы телескопа в инфракрасном диапазоне. Следующим сложным этапом миссии станет раскрытие основного зеркала телескопа, операция начнётся 5 января.

Телескоп «Джеймс Уэбб» станет преемником работающей на орбите с 1990 года обсерватории «Хаббл». Проект реализован NASA, Европейским и Канадским космическими агентствами при решающем вкладе США. Общие затраты на проект превысили $10 млрд.