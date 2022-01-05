Екатеринбург, 5 января, 2022, 07:13 — ИА Регнум. В Екатеринбурге днём 4 января обнаружили труп мужчины. Об этом пишут СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Мороз

По данным Е1.ru, это произошло возле подъезда одного из домов на улице Московской. На вид мужчине примерно 60 лет. Он пролежал на улице несколько часов.

Официальных комментариев пока нет. Отметим, с 4 января в Екактеринбурге и окрестностях идёт похолодание. 6 января столбик термометра может достичь минус 30 градусов.