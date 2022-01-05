Токио, , 06:49 — REGNUM Главы МИД и минобороны США и Японии назначили переговоры в формате «два плюс два» по видеосвязи. Об этом 5 января сообщает пресс-служба японского МИД.

Флаги США и Японии U.S. Marine Corps

Главы военного и внешнеполитического ведомств планируют обсудить вопросы безопасности двух стран. Также будет затронут вопрос сотрудничества по «реализации свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, усиление потенциала сдерживания в рамках японо-американского альянса».

Изначально встреча была намечена в очном формате, однако в связи с ухудшением ситуации с заболеваемостью коронавирусом было решено отказаться от личных встреч и провести переговоры в дистанционном режиме.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Южная Корея, США и Япония проводят консультации о возможности проведения трёхсторонних переговоров министров обороны.

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